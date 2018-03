La fontaine de la Justice a retrouvé sa statue

La population peut à nouveau admirer la statue de la fontaine de la Justice au centre-ville de Neuchâtel. Trois mois de travaux ont été nécessaires aux ateliers Stähli d’Auvernier et Nussli de Berne pour la restauration. Ils se sont principalement attelés à refaire les peintures et les dorures. La Ville de Neuchâtel a quant à elle déboursé 85'000.- francs. La dernière rénovation datait de 1997. Cette statue n'est pas l'originale puisque celle-ci date du 16e siècle et est conservée au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.

Alors que la statue de Guillaume Farel sur l’esplanade de la Collégiale a déjà fait l'objet de travaux, la fontaine du passage des Boucheries également située au centre-ville sera restaurée cette année. /mmi