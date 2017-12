Sylvac poursuit son développement

Sylvac va investir plus de 10 millions de francs à Yverdon-les-Bains. Après sa nouvelle usine construite en 2014 à Malleray, le fabricant d’instruments de mesure de précision va déplacer son siège qui se situe actuellement à Crissier, dans le canton de Vaud. Il l’a fait savoir jeudi dans un communiqué.

Infrastructures connectées

Ses nouveaux locaux de 4'600 m² seront inaugurés fin 2019. Ils regrouperont les départements électroniques, optique et software dans le Parc scientifique et technologique Y-Parc. Ce site a notamment été choisi pour sa proximité avec un important réseau économique et avec la Haute Ecole d’Ingéniérie et de Gestion. Quarante-huit collaborateurs sont concernés par ce déménagement. La micromécanique et les stocks resteront quant à eux à Malleray. Les deux sites seront par ailleurs connectés, ce qui permettra de partager l’information et d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise et de sa production.

Entreprise en bonne santé

Sylvac ajoute que ses « perspectives économiques sont bonnes à très bonnes », en précisant avoir connu une bonne progression ces cinq dernières années. Ce projet ne se traduira pas par la création d’emplois directs, mais la firme poursuivra son développement de manière « raisonnée ». /ast