Un amendement sauve le budget de la Ville de Neuchâtel

Le budget 2018 de la Ville de Neuchâtel a encore rougit. Lundi soir, le législatif a adopté le texte amendé par la Commission financière par 36 voix pour, 0 contre et une abstention. Pour rappel, le budget initial proposé par le Conseil communal tablait sur un déficit de 3,2 millions de francs. Comme lors de chaque session du budget, son adoption n’a pas été chose facile. La Commission financière a proposé d’amender le texte de manière à ce que l’excédent de charges s’établisse à un peu plus de 5 millions de francs et que les investissements soient réduits à 22,6 millions. Au final, cela permet une économie de 2 millions de francs au niveau des charges, malgré l'augmentation du déficit. Cette manœuvre a conquis l’assemblée et permis de trouver un compromis entre les divers amendements et questions des groupes politiques.

A noter que la plupart d’entre eux ont relevé un faible enthousiasme face à ce budget 2018 ainsi qu’une inquiétude quant au fait de puiser de plus en plus dans la réserve conjoncturelle. Reste que les inconnues liées aux futures décisions cantonales de transfert de charges ou de pertes de recettes sur les communes pourraient encore venir ternir ce budget 2018 de la Ville de Neuchâtel. /ali