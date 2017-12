Le Snowbus reprend du service

L’arrivée de l’hiver rime avec celle du Snowbus. Pour la 13e année consécutive, les Transports publics neuchâtelois mettent sur pied ce service de navette payant qui relie la place Pury aux domaines skiables du Val-de-Ruz.

Dès samedi et jusqu’au 25 février, les bus circuleront les mercredis, samedis et dimanches pendant la période scolaire et tous les jours durant les vacances scolaires, seulement si les remontées mécaniques sont en fonction.

Ce service reçoit notamment le soutien du Canton et de la Ville de Neuchâtel, de la Commune de Val-de-Ruz, mais aussi de l'Ecole suise de sports de neige Neuchâtel-Bugnenets et des sociétés de remontées mécaniques concernées. /comm-lre