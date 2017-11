Junior Tshaka crée un conte musical pour la tolérance

Un conte musical pour imaginer un monde meilleur. Ailleurs réunit autour de Junior Tshaka la fanfare de l’Espérance de Cressier et les 150 élèves de l’école du village. La trame a été imaginée par le chanteur neuchâtelois sur le thème de l’ouverture, de la tolérance, des voyages et des rêves. Ailleurs raconte l’histoire de la jeune Joyce qui rêve de voyager et de découvrir le monde; Joyce qui aimerait surtout que celui-ci aille mieux. Un jour, elle découvre une statuette qui lui permet de se téléporter dans des contrées qu’elle rêve de visiter.

Ailleurs se situe entre comédie musicale et pièce de théâtre. Une douzaine de chansons sont au menu, dont quelques reprises de Junior Tshaka et une création.

Ailleurs est à découvrir à l'école de Cressier le dimanche 10 décembre à 11h et à 16h30, le concert du samedi étant déjà complet. /sma