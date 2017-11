Dominique Perret sur la pente économique au MIH

Il existe bien un lien entre la neige, le ski et les entreprises de La Chaux-de-Fonds. Une cinquantaine d’entrepreneurs ont discuté lundi soir de la notion de risque, dans le cadre du 5e rendez-vous Up La Chaux-de-Fonds. La rencontre mise sur pied par la Ville et son service de l’économie accueillait le skieur de l’extrême Dominique Perret au Musée international d’horlogerie.

Au fil de la soirée, de nombreux parallèles ont pu être tirés entre les descentes de ski freeride et le management en entreprises. Pour celui qui fut l’un des précurseurs de cette discipline, « Le seul risque que j’encourage de prendre, c’est d’écouter son cœur et faire ce qu’on aime ». Un credo qui a mené le Chaux-de-Fonnier des pentes du Châpeau-Râblé aux montagnes les plus vertigineuses du monde.

Mais selon Dominique Perret, le risque c’est aussi de savoir l'anticiper et renoncer, par exemple lors d’une météo défavorable.

Cette soirée a rencontré un beau succès selon l’avis des participants et du conférencier. Les chefs d’entreprises ont eu l’occasion d’échanger sur ces questions lors d’ateliers en groupes. La thématique du jour a une raisonnance particulière pour Dominique Perret. Il travaille aujourd’hui largement sur un programme de formation international, l’ISTA (International snow training academy), pour justement diminuer les accidents en montagne.

Selon lui, « Une grande partie du risque peut être évitée avec un minimum d’éducation. On encourage les gens à suivre des cours pour mieux comprendre l’environnement dans lequel ils vont évoluer. » /lre