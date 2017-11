Ecrasante majorité au maintien de la CCT santé 21

Les Neuchâtelois tiennent aux acquis sociaux !

Le peuple a refusé à plus de 76% de biffer la notion de Convention collective de travail santé 21 dans la Loi sur la santé. Aucune commune n’a accepté de la supprimer. Le Grand Conseil avait décidé de biffer cette notion, estimant que le personnel soignant et non soignant ne devait plus être logé à la même enseigne. Une décision combattue par référendum par la gauche et les syndicats. Et suivie par le peuple.

Le taux de participation s'élève à 29,35% sur le plan cantonal. /sma