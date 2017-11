Des montagnes de petites briques colorées à Concise

Des Legos sur plus de 300 m2. La plus vieille exposition du pays consacrée à ces petites briques colorées a lieu ce week-end. Une quinzaine d'exposants se donnent rendez-vous dans la grande salle communale de Concise jusqu'à dimanche soir. Le thème de cette 9e édition de Swissbriques est Star Wars et fantaisie. La marque Lego est très protégée, c’est pourquoi les organisateurs ont dû changer de nom après deux éditions.

Ce week-end plus de 5'000 personnes sont attendues. Des animations sont aussi prévues dont l’une médiévale mise sur pied par le groupe Yggdrasil. /dsa-ali