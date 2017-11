La Suisse réfléchit à son avenir numérique

Plus de 600 représentants des autorités, de l'économie, de la société civile, des milieux scientifiques et du monde politique ont participé lundi à la première conférence nationale sur l’avenir de la Suisse numérique à Bienne. « Ce nouveau format de dialogue a été conçu pour échanger réfléchir et dégager des pistes pour des actions concrètes », a indiqué en guise d’introduction le directeur de l’OFCOM, Philipp Metzger.

La présidente de la Confédération Doris Leuthard a ensuite ouvert la manifestation. « Nous avons de bons atouts à faire valoir. Il faut être motivé à expérimenter » a-t-elle indiqué avant de s’interroger sur le rôle que doit jouer l’Etat. « Le Conseil fédéral est d’avis que si la réglementation devient trop importante, nous réduisons les chances d’aller de l’avant ». Et de conclure « Parfois la suisse tarde à se réveiller mais quand elle le fait, elle est rapide »

Plusieurs conférences et ateliers sur des thèmes tels que l’économie, la société numérique, le marché du travail, l’innovation et l’éducation ont rythmé le journée.

Le mot de la fin a été donné par le ministre en charge de l'économie, de la formation et la recherche. Johan Schneider- Ammann a voulu conclure sur une note d’optimisme. Il a rappelé que la Suisse connaît une situation de plein-emploi et si quelqu’un peut réussir à embrasser le numérique c’est bien elle : « à nous de saisi les chances et réduire les risques».

L’organisation digitalswitzerland organise mardi la première « journée du digital ». Des actions spéciales seront menées dans toute la Suisse. 30 entreprises et organisations montreront de quelles manières la numérisation concerne l’ensemble de la population. /anl