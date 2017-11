Le Franches-Montagnes, chef de chantier forestier

Un patrimoine vivant

Cet évènement était l’occasion de prouver que le Franches-Montagnes est un grand travailleur. La mise en valeur de cette race suisse est un projet qui tient à cœur à Anne Girardet, en charge de la sensibilisation et l’éducation à l’environnement, au Parc du Doubs : « C’est un des patrimoines vivants et caractéristiques du parc. L’intérêt c’est de mieux le découvrir. » Depuis 2017, plusieurs actions sont menées en ce sens. Plus d’informations ici.

