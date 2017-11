L’éthique pour faire durer votre entreprise

Et si les patrons neuchâtelois renouvelaient dès demain leur manière de gérer leurs entreprises ? Par exemple en intégrant l’éthique au centre de leurs préoccupations managériales ? Le défi leur a été lancé ce lundi au Théâtre du Passage lors du Forum 360. L’événement a réuni plus de 400 cadres d’entreprises de la région. Le conférencier choisi pour cette 11e édition était Emmanuel Toniutti. Ce Docteur en théologie à l’Université Laval au Québec est l’auteur de nombreux articles et publications universitaires. Il a publié « Le leadership de l’amour », « L’urgence éthique, une autre vision du monde » ou encore plus récemment, « L’empathie, un levier de managment ». Emanuel Toniutti a aussi fondé l’IECG, soit l’International Ethics Consulting Group.

Amour, tempérance et courage...

Durant une heure et demi, l’éthicien n’a pas manqué d’interpeller son auditoire, voire même le désarçonner, en proposant aux entrepreneurs d’intégrer les notions de tempérance, de courage ou encore d’amour dans leur manière de gérer leurs sociétés ; que ce soit envers leurs collaborateurs, leurs actionnaires, leurs clients ou leurs fournisseurs.

En puisant notamment dans la pensée d’Aristote ou de Cicéron, Emmanuel Toniutti a proposé aux participants de renouveler leur approche du managment en ne visant pas le profit à court terme mais en inscrivant leur action dans la durabilité. Cela implique la définition de valeurs au sein de l’entreprise et d’un code éthique pour les appliquer au quotidien.

Un modèle adopté en Californie et en Chine

Cette approche, qui place l’humain au centre et qui mise sur l’empathie, s’impose selon Emmanuel Toniutti comme la seule recette de succès à long terme et est une tendance en vogue auprès des entreprises américaines de Californie. Elle est déjà largement appliquée en Chine, dont le tissu économique a su plus que jamais intégrer les valeurs morales de la culture chinoise dans tout business model.

Notre entretien avec Emmanuel Toniutti est à retrouver ce mardi dans la matinée. /gwe