La gourmandise, péché capital de la Fête des Vendanges 2017

Le thème « Les Ceps péchés capitaux » marquera la 92e édition de la Fête des Vendanges de Neuchâtel, qui se déroulera les 22, 23 et 24 septembre prochain, et plus particulièrement la gourmandise. La gastronomie neuchâteloise occupera en effet le premier plan puisque l’invité d’honneur n’est autre que la Ville de Neuchâtel, désignée Ville du goût 2017.

C'est une habitante d’Hauterive qui a proposé ce thème l'année dernière. «Les Ceps Péchés capitaux » est un jeu de mot habile puisque la cave du Cep à Cortaillod est la Gerle d’or 2017.

Cette année, la Fête des Vendanges met aussi l’accent sur l’hygiène avec la mise en place d’une nouvelle mesure. Les exploitants de stands se sont engagés avec leur signature à permettre au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) de dévoiler leur identité au comité de la Fête des Vendanges en cas de problème d’hygiène. Dorénavant, le comité aura la possibilité de ne pas reconduire les stands qui présentent des problèmes d’hygiène récurrents. La démarche est saluée par le président de la Fête des Vendanges, Xavier Grobéty. Pour lui, « un minimum d’hygiène, ce n’est pas difficile à tenir, c’est une question de volonté ».

Par ailleurs, les parents sont invités à retirer pour leur enfant un bracelet vert sur lequel figure leur numéro de téléphone. Trois stands proposent cette prestation à la Place Pury, devant le Service communal de la population ainsi qu'à l’est des carrousels. C’est la deuxième année que cette prestation est mise en place. L'an passé, 8'000 bracelets avaient été distribués.

Comme chaque année, les badges de la Fête des Vendanges sont valables comme titre de transport sur les zone 10, 11, 14, 15 et 30 du vendredi 22 septembre 16h00 à la dernière course du dimanche 24 septembre. « Il n’est pas question d’arrêter les badges de soutien ». Le président de la Fête des Vendanges, Xavier Grobéty, souligne que ceux-ci constituent une source de revenus qui permettent de financer la manifestation.

Les gobelets recyclables, quant à eux, ne sont pour l’heure toujours pas à l’ordre du jour, mais Xavier Grobéty laisse entendre qu'un éventuel changement à ce sujet pourrait se profiler pour la prochaine édition.

Cette année, le corso fleuri du dimanche après-midi a par ailleurs été repensé. Les organisateurs promettent un renouveau esthétique. Une nouvelle équipe, spécialement formée pour l’occasion et accompagnée d’étudiants de diverses écoles de la région, s’occupe de la réalisation des chars. Des nouvelles techniques de construction inspirées de corsos néerlandais ont été utilisées pour ce corso fleuri. \ Eso