Porrentruy a accueilli Alain Berset pour débattre

Alain Berset a défendu la réforme des retraites à Porrentruy. Le conseiller fédéral était invité lundi soir par Forum citoyens. L'association bruntrutaine a organisé pour sa 22è édition un débat dans la salle de l'Inter au sujet de la réforme Prévoyance vieillesse 2020. Environ 250 personnes y ont pris part. Après une brève présentation, le ministre du département de l'Intérieur a écouté les remarques du public sur la votation soumise au peuple le 24 septembre. Pendant plus d'une heure, Alain Berset a tenté de répondre aux interventions. Une petite dizaine de questions qui portaient sur des éléments bien spécifiques à ce plan notamment sur le financement des rentes. Certains craignant que la hausse de la TVA de 0,3% n’aggrave davantage la situation économique des plus faibles, alors que d’autres auraient souhaité des mesures plus dynamiques. Alain Berset a argumenté sur les choix du Parlement et du Conseil fédéral pour assurer la légitimité de cette réforme. Même s’il n’a pas réussi à convaincre tout l’auditoire, son propos et sa présence ont été largement applaudis au terme du débat.

Quelques minutes avant le débat, le conseiller fédéral Alain Berset confiait au micro de Nancy Chapuis qu’il se réjouissait de rencontrer la population à Porrentruy. /ncp