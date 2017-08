Rallye aérien et terrestre

Le plancher des vaches et le ciel comme terrain de jeux… L’aéro-club des Montagnes neuchâteloises organisait samedi pour ses membres son traditionnel concours Icare. Une série d’épreuves pour des équipages composés d’un pilote d’avion et d’un autre de planeur.

Au total, six binômes se sont affrontés. Sur terre, les participants ont tiré à l’arc, joué à la pétanque sur une piste goudronnée et légèrement inclinée ou arrêté leur engin à un endroit précis sur la piste. Les équipages ont également pris les airs après avoir découvert leur plan de vol grâce à une série d'énigmes.

Le plus jeune participant avouait 18 ans et le plus âgé a glissé qu’il volait déjà dans les années 1950.

Par contre, aucune femme n’a pris part au concours Icare. Il faut dire que l'aéro-club ne compte à ce jour qu’une seule pilote. /cwi