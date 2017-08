Le dépoussiérage du MEN touche à sa fin

L’inauguration du nouveau MEN est prévue les 25 et 26 novembre. Les deux étages seront désormais entièrement dédiés aux expositions. Mais les travaux de restauration et d’inventaire des objets vont se prolonger. Des milliers d'objets attendent encore une seconde jeunesse. Et une occasion d’occuper le devant de la scène dans le nouveau musée. / vja