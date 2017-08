« Beaucoup travailler, s'amuser et nourrir tout le monde »

La Plage des Six Pompes, comme toute grosse manifestation, est aussi un défi logistique. Le festival des arts de la rue se tient depuis le 30 juillet à La Chaux-de-Fonds. Sa 24e édition réunit plus de 550 bénévoles et quelque 45 compagnies. Ce sont autant de bouches à nourrir durant la semaine que dure l’événement.

Matthieu David, aussi surnommé amicalement « Panda », est le chef cuisinier de « La Plage ». C'est à lui qu'incombe depuis sept éditions l'organisation et la gestion de l'alimentation de tous les collaborateurs du festival :