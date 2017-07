Bonne fête la Suisse

Foison de célébration pour la Fête nationale dans le canton de Neuchâtel.

À Neuchâtel ville, on ne fait pas les choses à moitié, on célèbre la Suisse le 31 juillet et le 1er août. Ce lundi, les hostilités débutent à 16h au terrain de Chaumont. Pour ceux que l’altitude impressionnerait, la place du Port propose une soirée dansante. Le 1er août, c’est aux Jeunes-Rives qu’il faudra se rendre pour le traditionnel feu d’artifice. Il sera tiré à 22 heures 15, après l’allocution du conseiller national PLR valaisan Philippe Nantermod.

À La Chaux-de-Fonds, la manifestation voit double avec un volet « droit dans ses bottes » et un autre plus déjanté. Le 31 juillet aux Arêtes, Christophe Keckeis, l’ancien chef de l’armée donne rendez-vous à la population dans une ambiance folklorique dès 16 heures. Les feux d’artifice sont prévus pour 22 heures 30. L’autre possibilité, la déjantée, c’est la Plage, le festival des arts de la rue avec l’avantage de pouvoir prolonger la Fête nationale jusqu’au 5 août.

Au Locle, on fête La Suisse le 1e août. La population est conviée dès 17 heures devant l’hôtel de ville. Dans la Mère Commune, on lèvera le nez à 22 heures 30 pour admirer les belles vertes, rouges et autres jaunes étincelantes.

Si vous êtes plus enclin à écouter les discours de grands noms de la politique, sachez que Môtiers accueille la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga ce lundi dès 17 heures 30. Concernant l’exécutif cantonal on signalera la présence ce lundi de Monika Maire-Hefti à Corcelles-Cormondrèche et de Jean-Nat Karakash à Saint-Aubin. Enfin Laurent Kurth officiera mardi à Montalchez.

Les autres communes neuchâteloises ne sont pas en reste. Levez le nez et suivez les feux… /cwi