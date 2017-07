Silence, on tourne dans le canton

"Inside the dark" : c’est le titre d’un court-métrage tourné ces jours-ci dans le canton de Neuchâtel, sous la direction d’un jeune Neuchâtelois de 24 ans, Quentin Juvet. Le tournage a débuté dimanche à Dombresson; il se poursuivra jusqu’à jeudi à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et à Corcelles. C’est l’histoire deux jeunes gens séquestrés, Valentin et Olivia, collègues de travail. Le film joue sur les sentiments de ces deux êtres qui se rapprochent inévitablement pendant leur captivité.

Ce tournage va servir de travail de diplôme à Quentin Juvet, qui termine ses études dans une école de cinéma à Genève.

Une dizaine de jeunes acteurs professionnels prêtent leur concours à ce film. Le budget est donc modeste, environ 3000 francs. Un soutien participatif via "wemakeit.ch" a été lancé. On peut encore y souscrire jusqu’à mardi. /fpa