De belles Médiévales malgré la chaleur et les trombes d'eau

Bilan réjouissant pour les Médiévales, mais les organisateurs espéraient encore mieux. Environ 52'000 personnes se sont rendues à St-Ursanne ce week-end. C’est un peu moins que les précédentes cuvées. La 11e édition a pris fin dimanche soir sous des trombes d’eau. La manifestation s’est d’abord déroulée en pleine canicule vendredi et samedi. Plusieurs personnes ont d’ailleurs eu des malaises à cause de la chaleur. Le président de l’association des Médiévales relève que, paradoxalement, c’est la journée de dimanche, plus fraîche, qui a attiré le moins de visiteurs. Selon Sauveur Tedesco, le risque d’averses a retenu le public. Les expositions et conférences en lien avec le thème des Bâtisseurs ont connu un beau succès. Les compagnons du Tour de France ont séduit les visiteurs à la Collégiale, selon Sauveur Tedesco.

A noter également que deux concours étaient mis sur pied. Le prix de la plus belle taverne a été remis au groupe Jeunesse de St-Ursanne et environs. La famille Carine, Martin et Gian Grünig, Jacqueline, Jacques et Florence De Allegri et l’artisan Pierre-Yves Muriset ont reçu les honneurs du jury pour leurs costumes. /ncp