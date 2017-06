Procédures accélérées testées à Perreux

Le site de Perreux, à Boudry, testera les procédures d'asile accélérées comme le fait déjà Zurich. C’est ce qu’indiquent mardi la Confédération et les cantons de Neuchâtel et Fribourg, canton dans lequel des tests seront également menés au centre de Chevrilles. Cette phase doit commencer l'an prochain et durer une année, jusqu'à l'entrée en vigueur officielle de la nouvelle structure en 2019.

Cette expérience permettra aux différentes institutions de mieux collaborer pour faciliter la mise en œuvre des procédures accélérées.

La Suisse romande devra héberger 1280 personnes. Le centre de procédure de Boudry devrait prendre le relais de l'actuel centre de Vallorbe et aura une capacité de 480 places. /aju-ats