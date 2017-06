Festi’neuch joue la carte de la musique engagée

Deuxième jour pour Festi’neuch. Le festival de musique de Neuchâtel accueille le public pour la soirée du vendredi et ce dès 16h. Après Prophets of Rage, qui a mis le feu sous le chapiteau jeudi soir, Neuchâtel va de nouveau vibrer au son d’une artiste engagée politiquement. La Britannique M.I.A va faire retentir son world hip-hop contestataire sous la grande tente. Mais elle n’est pas seule. Le groupe britannique The Kooks se produit également sans oublier la chanteuse française Camille.

Jeudi, la pluie a épargné le premier jour de festival, normalement il devrait en être de même pour cette deuxième soirée de concert ainsi que pour le reste du week-end où le soleil est annoncé.

RTN est sur place en direct vendredi dans l’émission Gin Sonic, et tout au long du festival pour vous faire vivre l’événement sous forme de reportages audio et vidéo. /jha-mwi