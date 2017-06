C’est parti pour Festi’neuch !

Les Jeunes-Rives à Neuchâtel ont revêtu leurs habits de fête. Les portes de la 17e édition de Festi’neuch se sont ouvertes à 17 heures jeudi.

D’ici dimanche, de nombreux artistes vont fouler les scènes du festival. C’est au groupe suisse Tweek qu’est revenu l’honneur d’ouvrir les feux sur la scène Lacustre. Suivront jusqu’à dimanche notamment Prophets of rage, Stephan Eicher, M.I.A. ou encore Magic System et Soprano.

RTN est sur place en direct jeudi et vendredi dans l’émission Gin Sonic, et tout au long du festival pour vous faire vivre l’événement sous forme de reportages audio et vidéo et de nombreuses photos. /mwi