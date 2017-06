Dernière ligne droite pour sauver la CCT 21

La récolte de signatures se poursuit dans le canton de Neuchâtel pour sauver la Convention collective de travail Santé 21. À trois semaines du dépôt du référendum à la Chancellerie d’Etat, il manque un peu moins de 900 paraphes aux syndicats et aux partis de gauche. Ils en ont récolté jusqu’à présent 3'651 sur les 4'500 nécessaires pour faire aboutir le texte. Si le nombre de signatures est atteint, il sera remis à la Chancellerie d’Etat le 5 juillet. Ce référendum a été lancé pour contrer la décision du Grand Conseil neuchâtelois de biffer des lois la notion de CCT 21 et pour la remplacer par deux nouvelles conventions: une pour le personnel soignant et l’autre pour le personnel non-soignant. /sma