Le diesel, plus nocif qu'imaginé?

Le diesel serait plus néfaste que l’on pensait. C’est ce qu’affirme l’Association Transports et Environnement dans un communiqué publié mardi. L’ATE se fonde sur une étude réalisée par le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa), qui a estimé que les rejets de certains micropolluants pourraient être 18 fois plus importants. Conséquence : l’association a déposé un postulat au Conseil fédéral, lui demandant de déterminer les conséquences sanitaires de ces véhicules, en vue d’en interdire l’importation.

Cette nouvelle étude tombe mal pour les véhicules diesel, qui souffrent en ce début d’année. 2'000 immatriculations en moins ont effectivement été enregistrées pour la période janvier-mai 2017 par rapport à l’an dernier. L’impact sur l’environnement ne serait toutefois pas la seule raison de leur baisse de popularité. Pour Gaël Lanthemann, directeur des Garages Lanthemann, l’efficacité accrue des véhicules à essence joue aussi un rôle. /amo