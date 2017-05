Une structure unique en Suisse voit le jour à la HEP BEJUNE

Le site biennois de la HEP BEJUNE était en fête mercredi. Il a accueilli le lancement du nouveau centre de compétences de l’éducation physique et du sport à l’école. Selon son responsable, Nicolas Voisard, celle-ci est n’a pas d’équivalent en Suisse. La création de la loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles en 2011, a notamment contribué à la création de ce nouveau centre. Il a pour mission d’être un outil au service des autorités scolaires et politiques ainsi qu’à celui de la collectivité éducative pour tout ce qui relève de l’éducation physique et du sport dans le cadre scolaire.

« L’objectif est double, le premier est de contribuer à promouvoir la qualité de cet enseignement à travers des formations adaptées et la mise à disposition de ressources pour les enseignants. Le deuxième consiste à contribuer à l’innovation dans ce domaine », indique Nicolas Voisard.

Il ajoute que le centre de compétences de l’éducation physique et du sport à l’école permettra aussi de montrer que l’éducation physique et le sport peuvent apporter beaucoup aux élèves ainsi que dans leur santé et leur équilibre pour faciliter l’apprentissage.

En marge de cette inauguration, le 1er forum du centre de compétence de l’éducation physique et du sport à l’école a eu lieu en présence d’une septantaine de personnes .Il portait sur l’état des lieux et l’avenir de l’éducation physique et du sport dans les écoles de l’espace BEJUNE. La rencontre aura lieu deux fois par année./anl