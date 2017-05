La Plage des Six Pompes 2017 sous l'oeil du flamant rose

La mouture 2017 de La Plage des Six Pompes s’annonce exotique. À l’image de l’affiche de la manifestation et son flamant rose gonflable, réalisée par l’agence chaux-de-fonnière Supero, le plus grand festival des arts de la rue de Suisse accueillera cette année du 30 juillet au 5 août 48 compagnies, dont huit présentées dans le cadre de la sélection Nouvelle vague du festival.

Certaines sont de la région, d’autres de Suisse, mais les spectateurs pourront aussi découvrir deux compagnies provenant d’autres horizons, soit de Nouvelle-Calédonie et de Finlande. Le programmateur Manu Moser a tenu à relever la difficulté qu’il a eue à boucler l’affiche de ce millésime 2017, avant d'insister sur la bonne collaboration avec plusieurs acteurs culturels de la Ville tels que les Horlofolies, l’ABC ou encore le TPR.

Déconneurs professionnels

« Professionnaliser la déconnade » : la formule vient de la bouche de Marc Josserand. Ce Parisien a été nommé nouveau directeur administratif du festival, à la suite du départ à l’issue de la dernière édition de Martin Noverraz. Marc Josserand a un passé lié aux arts de la rue, puisqu’il était administrateur d’un lieu de résidence dans le 17e arrondissement de la capitale française, avant de découvrir La Chaux-de-Fonds à travers le Théâtre populaire romand en 2012, institution pour laquelle il a occupé le poste de chargé de communication. À la Plage, il assurera la direction du festival aux côtés de Manu Moser qui garde la responsabilité artistique de la manifestation.

Il s’agit d’une étape supplémentaire dans la professionnalisation de la structure de La Plage des Six Pompes en coulisses, qui souhaite à terme notamment pouvoir couvrir ses charges fixes en amont, afin de ne pas dépendre de la météo qui influence les recettes des bars du festival.

Enfin, les organisateurs ont tenu à souligner le soutien financier des partenaires, en particulier les collectivités publiques. Le budget de cette édition est estimé entre 700'000 et 750'000 francs, soit dans la fourchette des années précédentes. /lre