Le centième anniversaire de Baselworld

De 1'500 en 2016, le nombre d’exposants est passé à 1'300 cette année à Baselworld. Pas de quoi émouvoir les organisateurs du salon international de l’horlogerie et de la bijouterie. La manifestation, qui fête ses 100 ans, accueille les professionnels et le public dès demain et pendant huit jours à Bâle.

« La qualité est privilégiée à la quantité » explique Sylvie Ritter, la directrice de Baselworld. Elle avoue même avoir refusé certains exposants, qui ne correspondaient pas aux critères. Le contexte difficile que connaît l’horlogerie est même une chance pour ceux qui ont fait correctement leur travail ces dernières années, estime Eric Bertrand, le président du comité des exposants. L’optimisme est aussi de rigueur pour François Thiébaud, président du comité des exposants suisses, qui sont 220 cette année. Le patron de la marque Tissot préfère voir le verre à moitié plein et y va de sa métaphore : « Au restaurant, avant, on prenait l’entrée, le plat et le dessert. Si maintenant il faut se contenter du plat principal, ce n’est déjà pas si mal ». /msa