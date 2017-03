Au moins un mort dans l'attaque à Londres

Londres a été la cible d’une attaque terroriste mercredi après-midi, un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles. Un homme a été neutralisé par des tirs des forces de l’ordre après avoir poignardé un officier de police. Non loin de là et au même moment, une voiture a foncé sur les passants sur le pont de Westminster. Un premier bilan évoque la mort d’une femme et des dizaines de blessés graves.

Peu après 14 heures, des coups de feu retentissent près du Parlement britannique. Les forces de l’ordre tirent à deux reprises sur un homme armé qui a franchi les grilles de l’entrée principale. L’assaillant a auparavant poignardé un officier de police. Une femme est morte durant l’attaque selon une source hospitalière. Au même moment et non loin de là, une voiture fonce sur les passants sur le pont de Westminster. Un photographe de Reuters évoque une douzaine de blessés. Des images montrent une voiture grise écrasée contre les grilles de la Chambre des Lords. La police qualifie ces incidents d’attaque terroriste. La séance parlementaire a été suspendue et le Parlement est bouclé. Les députés et le personnel ont reçu l’ordre de rester à l’intérieur du bâtiment jusqu’à nouvel ordre. Saine et sauve, la Première ministre britannique, Theresa May, a pu regagner le 10 Downing Street où elle suit de près la situation.

Cet attentat intervient un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles qui ont fait 32 morts et 320 blessés à l’aéroport bruxellois de Zaventem ainsi que dans une station de métro proche des institutions européennes. /GdW