Le PSN fait campagne par erreur auprès de mineurs

Fausse note pour le Parti socialiste neuchâtelois dans le cadre de la campagne en vue des élections cantonales du 2 avril : le PSN a par erreur adressé un courrier à des mineurs présentant les thèmes chers au parti et les invitant à se rendre aux urnes. Des bébés d’un peu plus d’un an ont ainsi reçu personnellement cette lettre, par exemple. Deux cas ont notamment été mis au jour à Cortaillod et à Lignières.

Yann Hulmann, chargé de communication au PSN, précise que le parti n’a jamais eu pour objectif de cibler des enfants. Le couac est intervenu lors de la remise des données par les communes au Parti socialiste. Le PSN avait expressément demandé les noms et adresses de personnes pouvant voter pour la première fois lors de ces élections. Cette campagne devait en effet s’adresser aux jeunes ayant tout juste atteint l’âge de 18 ans. Le tri n’a apparemment pas été fait de cette manière auprès des communes. De son côté, le Parti socialiste neuchâtelois dit ne pas avoir eu les moyens de vérifier chacun des quelque 6'000 noms reçus.

Le PSN est aujourd’hui bien emprunté pour cerner les communes où le problème s’est posé car, conformément aux instructions reçues en matière de protection des données, l’ensemble des noms et adresses ont aujourd’hui été détruits, indique Yann Hulmann.

Celui-ci ajoute que le parti se serait volontiers passé d’une telle publicité à deux semaines des élections. « L’objectif principal de ce courrier était d’inciter les jeunes citoyens à se rendre aux urnes », explique Yann Hulmann, qui s’excuse du désagrément subi par certains habitants du canton dans cette affaire. Il attend maintenant des communes concernées qu’elles s’expliquent auprès de leurs habitants touchés par ce couac.

Le registre des électeurs : un document public

Les données des électeurs ne peuvent pas être fournies par les communes dans n’importe quelles conditions. Il faut toutefois savoir que le registre des électeurs n'est accessible qu'à ces derniers dans le canton de Neuchâtel. La demande de transmission des données doit toutefois viser un but idéal et non pas commercial, précise Christian Flückiger, préposé à la protection des données pour les cantons de Neuchâtel et du Jura. Ainsi, des partis politiques pourront y accéder dans le cadre du débat citoyen, mais seront tenus de ne pas livrer ces informations à des tiers et de les détruire après utilisation. En revanche, une entreprise ne pourrait pas accéder à ces noms et adresses pour faire sa propre publicité par exemple.

Par ailleurs, les communes précisent généralement que la liste transmise doit être vérifiée avant d’être utilisée. Celles-ci déclinent également la plupart du temps toute responsabilité en cas d’utilisation d’une liste erronée. /sbe