Sarajevo, capitale du printemps culturel

Le public neuchâtelois aura droit à un printemps culturel dès la semaine prochaine. Le concept de cette manifestation est le suivant : différents acteurs culturels s’unissent pour faire découvrir le patrimoine d’un lieu. Et ce à travers des conférences, des débats, des expositions, ou encore des concerts, des films ou du théâtre. Après une première édition centrée sur l’Iran en 2015, les regards se tournent cette année vers Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine. De multiples événements se tiendront jusqu’au mois de juillet dans les villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Programme complet de la manifestation à retrouver ici. /gwe