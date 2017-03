Laurent Ballesta à Festisub

Des images à couper le souffle aux Jeunes-Rives à Neuchâtel. La 15e édition de Festisub, le festival de l’image sous-marine, se tient jusqu’à samedi soir. Au menu : expositions photos et projections de films avec les réalisateurs. De prestigieux explorateurs sont de retour à Neuchâtel pour présenter la suite de leurs aventures. Mais d’autres personnalités de renom participent au festival pour la première fois. Parmi les habitués de la manifestation on retrouve Laurent Ballesta. Nous étions en direct avec le biologiste et photographe français. Il était l'invité du magazine de la rédaction samedi dans le journal de 12h15. Sarah Massy lui a demandé ce qui le séduisait dans la manifestation neuchâteloise: