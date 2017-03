Toujours plus de précision

Longines veut rester un des leaders dans le développement de l’horlogerie à quartz. La marque basée à Saint-Imier a 185 ans cette année. Elle a présenté sa nouvelle collection ce jeudi après-midi à l’observatoire de Neuchâtel. Le lieu est symbolique pour l’entreprise : c’est là, en 1954, qu’elle a lancé un appareil qui a atteint la précision absolue. Pour la première fois, un appareil de chronométrage portatif n’a pas varié pendant les 24 heures du test réalisé sur place.

Soixante-trois ans plus tard, Longines mise encore sur le quartz. La Conquest V.H.P est présentée comme la montre la plus précise de toute l’histoire de la marque, avec une variation de plus ou moins 5 secondes par an. Le vice-président, Juan-Carlos Capelli, va jusqu’à parler dire qu’il s’agit « probablement de la montre non connectée la plus précise au monde ». /msa