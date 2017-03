Notre débat pour le Grand Conseil

À moins d'un mois des élections cantonales du 2 avril, la rédaction de RTN vous propose dès 18h30 un débat consacré au Grand Conseil neuchâtelois, en présence de tous les partis représentés au parlement. Une émission ouverte au public, diffusée en direct depuis le Club 44 de La Chaux-de-Fonds. Pour suivre et commenter ce débat, nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, nous utiliserons le hashtag #NE2017. Vous pourrez retrouver l'entier de l'émission en ligne sur notre site aux alentours de 20h.

Quatre parties, quatre thématiques

Le débat se divise en quatre thématiques: la cohésion cantonale, les finances et la fiscalité, l'économie et l'emploi, et enfin, la mobilité. Pour chaque partie, quatre candidats choisis par les partis débattront durant 15 minutes. À l'issue des discussions, une question du public sera soumise aux candidats.