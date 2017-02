Regroupement des cases postales à Neuchâtel

Les détenteurs de case postale en ville de Neuchâtel seront contraints de revoir leurs habitudes. La Poste a dernièrement annoncé aux clients de l’office de Serrières la fermeture de leur case postale au 30 juin. Ils ont reçu une lettre explicative du géant jaune et sont conviés à une séance d’information lundi. Les cases postales des offices de Vauseyon, Écluse et La Coudre seront également fermées à la même date. Les personnes concernées seront prochainement et personnellement averties et des séances d’information leur seront proposées par La Poste.

Les détenteurs d’une case postale dans l’un des quatre offices concernés auront la possibilité de choisir une case postale soit à l’office de 2001 Neuchâtel soit à l’office de 2002 Gare de Neuchâtel. Il y aura de la place pour tout le monde, garantit La Poste. Autre alternative, demander que son courrier soit livré directement à l’adresse du domicile.

En cause, un taux d’occupation jugé trop faible, explique la porte-parole de La Poste, Nathalie Dérobert. « À Serrières, ce taux s’élève à environ 36 % et dans les autres offices concernés, une case sur deux est inoccupée. C’est donc principalement une raison de coût. Il faut également préciser que les cases postales ne font pas partie du mandat de service universel, il s’agit d’une prestation complémentaire fournie par La Poste en complément de la déserte de base légale ». /jpp