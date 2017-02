Référendum lancé contre la baisse d’impôts des plus riches

Le Parti ouvrier et populaire lance un référendum contre la baisse d’impôts en faveur des plus riches. Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté, dans le cadre du budget 2017, une baisse du taux d’imposition des personnes physiques. Or, cette mesure ne concerne que les revenus imposables supérieurs à 60'000 francs. Elle va coûter, selon le POP, 4 millions de francs au canton, 2,8 millions de francs aux communes et le reste sera payé par l’ensemble de la population par des économies supplémentaires dans les écoles et le social notamment.

Le POP juge que ce cadeau fiscal accordé à une minorité de privilégiés est indécent au moment où l’ensemble de la population doit faire des sacrifices pour rétablir les finances du canton.

Le POP a jusqu’au 23 mars pour récolter les 4'500 signatures valables. /sma