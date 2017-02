Budget adopté pour la Ville de Neuchâtel

Après quelques dissensions et quelques gouttes de sueur : la Ville de Neuchâtel est finalement dans le noir. Le Conseil général a accepté lundi soir son budget 2017 par 31 oui, 11 non et 3 abstentions. Il table sur un léger bénéfice de 190’800 francs. Les charges se montent à 255 millions de francs et les investissements à un peu plus de 33 millions.

Même si le budget est aujourd’hui sous toit, son adoption n’a pas été simple. D’abord parce que la commission financière a avalisé le rapport en s’abstenant majoritairement. Selon certains de ses membres, l’exercice 2017 doit ou aurait dû comprendre des mesures d’économies afin de limiter la casse au niveau des reports de charges attendues de l’Etat sur la Ville.

Mais aussi parce que le PLR estime que le budget 2017 n’est équilibré qu’artificiellement. Le groupe a donc déposé un amendement qui proposait de réduire les charges de 2 millions de francs afin de parvenir à un équilibre financier d’ici quatre ans. Une proposition qui n’a pas passé la rampe du législatif qui l’a refusé par 21 voix contre 15. Seul le groupe Vert'libéraux-PDC a apporté son soutien au groupe libéral-radical. /ali