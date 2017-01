Dans l’optique d’un nouveau métier

Une nouvelle profession pourrait revoir le jour. Les démarches pour qu’un CFC de lunettier soit délivré sont en cours. Elles proviennent d’Yves-Louis Perret, un opticien et créateur de lunettes originales à Bienne. Il embauche actuellement une apprentie d’opticienne tout en lui enseignant le métier de lunettière.

Une nouvelle filière de formation professionnelle pourrait donc voir le jour à Bienne. Ce métier est différent de celui d’opticien puisqu’il touche la création complète des lunettes, et pas seulement le service à la clientèle et le polissage des verres. La boutique biennoise d’Yves-Louis Perret est bien placée pour le savoir, elle qui crée des binocles qui sortent totalement de l’ordinaire et qui intéressent grandement les stars de ce monde. Elton John ou encore Nana Mouskouri ont déjà fait appel au créateur seelandais, pour ne citer qu’eux.

Les locaux pour ce nouvel apprentissage seraient directement intégrés à la boutique déjà existante. Le premier étage pourrait devenir l’endroit où se trouveraient les salles de théories. « Un, deux, voire même trois apprentis pourraient suivre la formation en même temps. Il y a une demande pour cette profession, comme il y a une demande pour les lunettes originales », explique Yves-Louis Perret. « Le gens achètent aujourd’hui soit du bas de gamme à prix réduit, soit se tournent vers le haut de gamme qui est cher. Le moyen n’intéresse plus », conclut l’opticien et créateur de lunettes.

Des portes ouvertes auront lieu du jeudi 26 janvier au samedi 28 janvier pour découvrir le lieu, le musée et les fabrications originales. /jeb