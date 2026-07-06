Une investigation urgente sur El-Obeid mandatée à l'ONU à Genève

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a mandaté les enquêteurs indépendants internationaux pour se pencher urgemment sur la situation à El-Obeid au Soudan. Lundi à Genève, il a 'condamné fermement' les violences des Forces de soutien rapide (FSR) contre les civils.

La Mission internationale d'établissement des faits sur le Soudan devra dévoiler ses conclusions dans trois mois devant le Conseil. Dans une résolution approuvée par consensus, celui-ci a condamné, outre les violences, le siège depuis 18 mois d'El-Obeid, au Nord-Kordofan, par les paramilitaires des FSR.

Alors que le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a lancé vendredi une 'alerte rouge', l'organe se dit 'extrêmement inquiet' de la menace imminente d'atrocités. Il condamne les dizaines d'attaques de drones récemment qui ont fait au moins 45 victimes civiles.

Il cible les attaques contre les convois humanitaires. Il dénonce le recours aux violences sexuelles et à la famine comme arme de guerre ou encore les Etats qui approvisionnent les parties au conflit en armes.

/ATS