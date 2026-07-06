Une investigation urgente sur El-Obeid mandatée à l'ONU à Genève

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a mandaté les enquêteurs indépendants internationaux ...
Une investigation urgente sur El-Obeid mandatée à l'ONU à Genève

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a mandaté les enquêteurs indépendants internationaux pour se pencher urgemment sur la situation à El-Obeid au Soudan. Lundi à Genève, il a 'condamné fermement' les violences des Forces de soutien rapide (FSR) contre les civils.

La Mission internationale d'établissement des faits sur le Soudan devra dévoiler ses conclusions dans trois mois devant le Conseil. Dans une résolution approuvée par consensus, celui-ci a condamné, outre les violences, le siège depuis 18 mois d'El-Obeid, au Nord-Kordofan, par les paramilitaires des FSR.

Alors que le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a lancé vendredi une 'alerte rouge', l'organe se dit 'extrêmement inquiet' de la menace imminente d'atrocités. Il condamne les dizaines d'attaques de drones récemment qui ont fait au moins 45 victimes civiles.

Il cible les attaques contre les convois humanitaires. Il dénonce le recours aux violences sexuelles et à la famine comme arme de guerre ou encore les Etats qui approvisionnent les parties au conflit en armes.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le centre de Téhéran bondé pour la procession funèbre de Khamenei

Le centre de Téhéran bondé pour la procession funèbre de Khamenei

Monde    Actualisé le 06.07.2026 - 11:32

La Chine a effectué un tir d'essai de missile dans le Pacifique

La Chine a effectué un tir d'essai de missile dans le Pacifique

Monde    Actualisé le 06.07.2026 - 10:53

Cédric Jubillar reconnaît le meurtre de son épouse Delphine

Cédric Jubillar reconnaît le meurtre de son épouse Delphine

Monde    Actualisé le 06.07.2026 - 10:53

Colombie: Petro annonce son départ anticipé de la présidence

Colombie: Petro annonce son départ anticipé de la présidence

Monde    Actualisé le 06.07.2026 - 10:31

Articles les plus lus

A Paris, la baignade dans la Seine fait son retour pour l'été

A Paris, la baignade dans la Seine fait son retour pour l'été

Monde    Actualisé le 04.07.2026 - 17:47

Chine: le pasteur protestant Ezra Jin a été libéré

Chine: le pasteur protestant Ezra Jin a été libéré

Monde    Actualisé le 05.07.2026 - 06:53

Grande prière à Téhéran pour les funérailles de Khamenei

Grande prière à Téhéran pour les funérailles de Khamenei

Monde    Actualisé le 05.07.2026 - 15:13

Dans le sud de l'Europe, les pompiers luttent contre des incendies

Dans le sud de l'Europe, les pompiers luttent contre des incendies

Monde    Actualisé le 06.07.2026 - 10:30