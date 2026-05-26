Un car scolaire percute un train en Belgique: plusieurs « victimes »

Un car scolaire a été percuté par un train mardi matin dans le nord de la Belgique, un choc 'excessivement violent', qui a fait quatre morts, dont deux enfants.

L'accident s'est produit dans le village de Buggenhout, en Flandres, à 'un passage à niveau', a déclaré à l'AFP Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferré belge.

'Ça c'est passé vers 08h08. Un minibus a été percuté par un train qui devait marquer l'arrêt à la station suivante', a-t-il affirmé.

'Le choc a été excessivement violent', a-t-il assuré, déplorant un 'bilan dramatique'.

A la mi-journée, le vice-Premier ministre Maxime Prévot a annoncé que quatre personnes, dont deux enfants, avaient perdu la vie dans cette 'collision tragique'.

Le Premier ministre belge Bart De Wever s'est dit 'profondément bouleversé' par ce 'terrible accident'. 'Mes pensées vont aux familles touchées', a-t-il écrit sur le réseau social X.

Barrière 'fermée'

Les circonstances de cet accident sont encore floues.

La porte-parole de la police fédérale, An Berger, a indiqué à la chaîne VRT que sept écoliers, le conducteur et un accompagnateur se trouvaient à bord du car scolaire. Et précisé qu'aucun des voyageurs à bord du train n'avait été blessé.

Selon Infrabel, ce minibus a franchi le passage à niveau, dont la barrière était fermée, avec un feu rouge.

'La barrière était fermée, on a des caméras techniques qui le montrent', a indiqué Frédéric Sacré.

Le train qui l'a percuté roulait à environ 120 km/h et s'apprêtait à amorcer son freinage à l'approche d'une gare, située à environ un kilomètre plus loin.

Le minibus a alors 'été projeté à une quinzaine de mètres contre un pylône métallique qui soutenait certains câbles du passage à niveau', a ajouté le porte-parole d'Infrabel.

'Tragique accident'

Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin a déploré le 'tragique accident' survenu à Buggenhout, une commune flamande située à une vingtaine de kilomètres de la capitale belge.

'Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite beaucoup de courage aux blessés', a-t-il écrit sur X.

Le ministre a aussi remercié les services de secours 'pour leur intervention rapide sur place'.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle assuré avoir 'le coeur brisé'.

'Mes plus sincères condoléances vont aux familles des victimes et à leurs proches. Aujourd'hui, l'Europe pleure avec la Belgique', a-t-elle réagi sur X.

/ATS