Un avion s'écrase près de Nancy: 11 personnes sont mortes

Un avion s'est écrasé dimanche à 11h00 à Tomblaine, en banlieue de Nancy. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ...
Un avion s'écrase près de Nancy: 11 personnes sont mortes

Un avion s'écrase près de Nancy: 11 personnes sont mortes

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un avion s'est écrasé dimanche à 11h00 à Tomblaine, en banlieue de Nancy. Onze personnes ont péri dans ce crash, a indiqué le préfet de Meurthe-et-Moselle, Yves Seguy, lors d'une conférence de presse. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez est attendu sur les lieux.

L'accident est survenu vers les 11h00 lors d'une activité d'un club de parachutistes, a précisé le préfet. Les victimes sont cinq moniteurs, cinq élèves et le pilote de l'avion. Il n'y a pas d'autres victimes collatérales, a-t-il encore précisé.

L'appareil 'est tombé subitement aux abords de l'aérodrome' de Nancy-Essey, a précisé le préfet. Selon le journal L'Est républicain, l'appareil est un Pilatus immatriculé en Allemagne. Cet avion est traditionnellement utilisé pour les sauts en parachute.

Une enquête va être ouverte sur les circonstances de cet accident. Suite au crash de l'avion de parachutisme, une panne d'électricité générale est en cours dans la zone de l'accident, précise l'Est républicain.

/ATS
 

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