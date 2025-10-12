Trump a décollé pour se rendre en Israël et en Egypte

Donald Trump a déclaré dimanche, à bord d'Air Force One en partance pour Israël et l'Egypte où il est attendu lundi au 'Sommet pour la paix', que la guerre à Gaza était 'terminée'.

'La guerre est terminée. D'accord ? Vous comprenez ça ?', a dit le président américain aux journalistes, en réponse à une question sur le conflit entre Israël et le Hamas.

Juste avant d'embarquer à la base aérienne d'Andrews, près de Washington, M. Trump avait déclaré que sa visite dans les deux pays serait un 'moment très spécial'.

'Tout le monde est impatient de vivre ce moment', a-t-il ajouté, un parapluie à la main sous une pluie fine, avant de monter à bord d'Air Force One.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le chef de la CIA John Ratcliffe et le haut gradé de l'armée américaine Dan Caine voyagent avec lui à bord de l'avion présidentiel.

M. Trump, dont le nom a été scandé par la foule samedi en Israël, a assuré que l'accord de phase 1 pour la paix à Gaza, annoncé la semaine dernière, avait été applaudi à la fois en Israël et dans des pays musulmans et arabes.

'Tout le monde applaudit en même temps, c'est du jamais vu. Généralement, si l'un applaudit, l'autre ne le fait pas', a-t-il dit. 'C'est la première fois que tout le monde est émerveillé et ravi, et c'est un honneur d'y participer', a-t-il ajouté.

A son arrivée en Israël, Trump doit rencontrer les familles des otages capturés par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre 2023, qui a fait 1219 morts, en majorité des civils, et a déclenché la campagne dévastatrice d'Israël à Gaza.

Il doit prononcer ensuite un discours devant la Knesset, le parlement israélien à Jérusalem, devenant ainsi le quatrième président américain à le faire.

Après moins de quatre heures sur le sol israélien, M. Trump se rendra ensuite en Égypte où il doit coprésider avec son homlogue égyptien Abdel Fattah al-Sissi le 'Sommet pour la paix' à Gaza, où sont attendus plus de 20 dirigeants mondiaux.

/ATS