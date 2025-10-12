Trump a décollé pour se rendre en Israël et en Egypte

Le président américain Donald Trump a décollé dimanche de la base militaire de Joint Base Andrews ...
Trump a décollé pour se rendre en Israël et en Egypte

Donald Trump déclare que la guerre à Gaza est terminée

Photo: KEYSTONE/AP/Evan Vucci

Donald Trump a déclaré dimanche, à bord d'Air Force One en partance pour Israël et l'Egypte où il est attendu lundi au 'Sommet pour la paix', que la guerre à Gaza était 'terminée'.

'La guerre est terminée. D'accord ? Vous comprenez ça ?', a dit le président américain aux journalistes, en réponse à une question sur le conflit entre Israël et le Hamas.

Juste avant d'embarquer à la base aérienne d'Andrews, près de Washington, M. Trump avait déclaré que sa visite dans les deux pays serait un 'moment très spécial'.

'Tout le monde est impatient de vivre ce moment', a-t-il ajouté, un parapluie à la main sous une pluie fine, avant de monter à bord d'Air Force One.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le chef de la CIA John Ratcliffe et le haut gradé de l'armée américaine Dan Caine voyagent avec lui à bord de l'avion présidentiel.

M. Trump, dont le nom a été scandé par la foule samedi en Israël, a assuré que l'accord de phase 1 pour la paix à Gaza, annoncé la semaine dernière, avait été applaudi à la fois en Israël et dans des pays musulmans et arabes.

'Tout le monde applaudit en même temps, c'est du jamais vu. Généralement, si l'un applaudit, l'autre ne le fait pas', a-t-il dit. 'C'est la première fois que tout le monde est émerveillé et ravi, et c'est un honneur d'y participer', a-t-il ajouté.

A son arrivée en Israël, Trump doit rencontrer les familles des otages capturés par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre 2023, qui a fait 1219 morts, en majorité des civils, et a déclenché la campagne dévastatrice d'Israël à Gaza.

Il doit prononcer ensuite un discours devant la Knesset, le parlement israélien à Jérusalem, devenant ainsi le quatrième président américain à le faire.

Après moins de quatre heures sur le sol israélien, M. Trump se rendra ensuite en Égypte où il doit coprésider avec son homlogue égyptien Abdel Fattah al-Sissi le 'Sommet pour la paix' à Gaza, où sont attendus plus de 20 dirigeants mondiaux.

/ATS
 

Actualités suivantes

Sommet pour la paix à Gaza en Egypte, présidé par Trump et Sissi

Sommet pour la paix à Gaza en Egypte, présidé par Trump et Sissi

Monde    Actualisé le 12.10.2025 - 19:19

Compte à rebours en Israël avant le retour des otages de Gaza

Compte à rebours en Israël avant le retour des otages de Gaza

Monde    Actualisé le 12.10.2025 - 16:37

Zelensky à Macron: l’Ukraine veut plus de défenses aériennes

Zelensky à Macron: l’Ukraine veut plus de défenses aériennes

Monde    Actualisé le 12.10.2025 - 18:37

Le président malgache affirme qu'une « tentative de prise illégale du pouvoir » est en cours

Le président malgache affirme qu'une « tentative de prise illégale du pouvoir » est en cours

Monde    Actualisé le 12.10.2025 - 13:19

Articles les plus lus

Entretien en cours entre Zelensky Donald Trump

Entretien en cours entre Zelensky Donald Trump

Monde    Actualisé le 11.10.2025 - 17:37

Maurine Mercier sacrée une nouvelle fois au Prix Bayeux de la radio

Maurine Mercier sacrée une nouvelle fois au Prix Bayeux de la radio

Monde    Actualisé le 11.10.2025 - 20:55

Gaza: plus de 500'000 personnes de retour depuis le cessez-le-feu

Gaza: plus de 500'000 personnes de retour depuis le cessez-le-feu

Monde    Actualisé le 11.10.2025 - 23:37

L'Egypte confirme un sommet de la paix pour Gaza, lundi

L'Egypte confirme un sommet de la paix pour Gaza, lundi

Monde    Actualisé le 12.10.2025 - 00:27