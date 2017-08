Pyongyang confirme avoir tiré un missile à moyenne portée

Pyongyang a confirmé mercredi qu'elle avait tiré la veille un missile de moyenne portée au-dessus du Japon. Le lancement de ce Hwasong-12, effectué sous la supervision du numéro un nord-coréen Kim Jong-Un, a été fermement condamné par le Conseil de sécurité de l'ONU.

Le missile 'a traversé le ciel au-dessus de la péninsule d'Oshima, qui se trouve dans l'île d'Hokkaïdo, et du cap Erimo, en suivant la trajectoire préétablie, et a touché avec précision sa cible dans les eaux du Pacifique nord', a annoncé l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Kim Jong-Un justifie ce tir par les exercices militaires conjoints conduits par la Corée du Sud et les Etats-Unis. 'Le tir expérimental de fusée balistique est la première étape des opérations militaires de la République populaire et démocratique de Corée dans le Pacifique et un préalable significatif au confinement de Guam', a déclaré Kim Jong-Un cité par l'agence de presse.

La Corée du Nord a menacé au mois d'août de lancer quatre missiles Hwasong-12 près du territoire américain de Guam après que Donald Trump eut promis à Pyongyang 'le feu' et la 'furie' s'il menaçait les Etats-Unis.

Appliquer les sanctions

Peu après cette annonce, le Conseil de sécurité de l'ONU a 'condamné fermement' le tir nord-coréen. Ses quinze membres ont approuvé dans la nuit de mardi à mercredi une déclaration allant dans ce sens, après trois heures de réunion.

Le Conseil 'demande à tous les Etats membres d'appliquer strictement et pleinement' les résolutions de l'ONU, dont celles imposant des sanctions économiques à la Corée du Nord, ajoute cette déclaration. Le texte a été lu dans la salle officielle du Conseil par son président en exercice, l'ambassadeur égyptien.

Ces sanctions prises début août visent à empêcher les exportations nord-coréennes de fer, de minerai de fer, de plomb, de minerai de plomb, de poisson et de crustacés.

Le document n'évoque pas l'instauration de nouvelles sanctions à l'encontre de la Corée du Nord. Pour certains membres du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie notamment, seuls des tirs de missiles de longue portée ou d'armes nucléaires pourraient justifier de nouvelles sanctions.

