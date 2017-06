Plus de 120 morts dans l'explosion d'un camion-citerne au Pakistan

Un camion-citerne qui transportait du carburant est sorti de la route et a explosé dimanche près de Bahawalpur, au Pakistan. L'accident a fait 123 morts et une centaine de blessés, rapportent les autorités.

Le véhicule s'est renversé dans un virage serré. Une foule de curieux s'est rassemblée autour, puis le camion a pris feu et la citerne a explosé, selon les secouristes.

'Au moins 123 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées dans un incendie qui s'est déclaré lorsqu'un camion-citerne s'est renversé et que les victimes se sont précipitées pour récupérer le pétrole qui s'était répandu' sur la chaussée, a déclaré un responsable des autorités locales, Rana Mohammad Saleem Afzal à la télévision publique.

L'accident est intervenu tôt dimanche près de la ville Bahawalpur, à quelque 670 kilomètres au sud de la capitale Islamabad. L'armée pakistanaise a indiqué envoyer des hélicoptères pour évacuer les blessés. Les hôpitaux alentour ont été placés en état d'alerte.

/ATS