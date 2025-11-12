OMS: moins de décès de la tuberculose mais des avancées menacées

Le nombre de décès en raison de la tuberculose, 1,2 million, a baissé de 3% l'année dernière et jamais autant de malades n'ont été diagnostiqués. Mais les avancées après la pandémie sont menacées par le manque de financements, a alerté mercredi l'OMS à Genève.

L'amélioration après les perturbations liées au coronavirus s'est poursuivie. Près de 10,8 millions de nouveaux cas ont été observés, selon les estimations, en recul également. Surtout, 8,3 millions de personnes ont été diagnostiquées, un record.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus salue cette avancée mais estime 'inadmissible' que la maladie fasse toujours plus d'un million de victimes chaque année. 'Les efforts mondiaux commencent à rétablir la situation' pour lutter contre la tuberculose, a dit à la presse la responsable de cette question dans l'organisation, Tereza Kasaeva.

Problème, les financements stagnent depuis 2020. L'année dernière, seuls 5,9 milliards de dollars ont été dépensés, un quart de l'objectif pour 2027.

