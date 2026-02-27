Milan: un tramway déraille, faisant un mort et près de 20 blessés

Un tramway a déraillé et percuté un immeuble vendredi à Milan, dans le nord de l'Italie, a indiqué une source de la préfecture de police à l'AFP. L'accident a fait un mort et une vingtaine de blessés.

On ignore pour l'instant pourquoi le tramway a déraillé dans cette ville où se déroule actuellement la Fashion Week. Plusieurs ambulances ont été aperçues sur les lieux, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les forces de l'ordre ont bloqué toute la zone autour du lieu de l'accident, empêchant la foule de s'en approcher. 'J'ai entendu une énorme déflagration', a déclaré Anna, une jeune femme de 27 ans qui se trouvait dans son bureau à proximité au moment de l'accident. 'J'ai vu qu'une partie du tramway avait percuté un magasin', a-t-elle ajouté.

'J'ai cru que c'était un tremblement de terre', a déclaré pour sa part l'un des passagers à l'agence Ansa. 'J'étais assis et je me suis retrouvé par terre, avec les autres passagers. C'était terrible', a-t-il ajouté.

Le tramway jaune et blanc était visible en travers de la route, dans un quartier de Milan situé juste à l'extérieur du centre historique.

/ATS