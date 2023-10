Les travaillistes promettent de « rebâtir » la Grande-Bretagne

Les travaillistes réunis en congrès à Liverpool ont promis lundi de 'rebâtir' la Grande-Bretagne. Ils veulent apporter sécurité et responsabilité économique après le 'chaos' des années de gouvernement conservateur, dans un pays marqué par la crise du coût de la vie.

'Je vous fais cette promesse', le parti travailliste 'restaurera la crédibilité économique' du pays et 'augmentera le niveau de vie', a déclaré à la tribune du congrès Rachel Reeves, la plus haute responsable travailliste pour la politique économique, et qui deviendrait ministre des Finances si son parti remportait les prochaines élections législatives.

Les travaillistes bénéficient actuellement d'une confortable avance dans les sondages. 'Nous sommes le parti de la discipline, avec la détermination et la vision pour rebâtir la Grande-Bretagne', a martelé Mme Reeves, insistant sur la promesse d'une 'nouvelle ère de sécurité économique'.

Austérité fustigée

Fustigeant des années d''austérité' sous gouvernement conservateur après la crise financière, et le référendum sur le Brexit 'sans plan' qui s'est soldé par la sortie britannique de l'UE, la dirigeante travailliste a affirmé que son parti restaurerait la 'solidité qui nous permet, en tant que société, de résister aux chocs mondiaux', à l'instar de la pandémie ou de la guerre en Ukraine.

Elle a assuré que le pire qui pourrait survenir pour l'économie, sont 'cinq années supplémentaires de chaos des conservateurs', revenant également sur le 'budget kamikaze' de l'ex première ministre Liz Truss.

Il y a un an, le gouvernement de Mme Truss avait présenté un budget aux dépenses massives et non financées qui avait secoué les marchés et fait s'envoler les taux d'emprunts au Royaume-Uni.

Voulant à tout prix rallier la communauté économique et financière, qui avait été effrayée par le programme du précédent chef des travaillistes, Jeremy Corbyn, Mme Reeves a même parlé de 'securonomics' ou de politique économique de la sécurité financière pour les familles.

Dans cet esprit, Mme Reeves, rappelant qu'elle avait plus tôt dans sa carrière été économiste à la Banque d'Angleterre, a promis qu'un gouvernement travailliste respecterait une 'discipline de fer' sur le budget britannique, et 'protègerait l'indépendance de la Banque d'Angleterre' et de l'organisme public de prévisions budgétaire (OBR).

Elle a aussi déclaré que les travaillistes, s'ils accèdent au pouvoir, mettraient en place 'une taxe exceptionnelle comme il se doit' sur les bénéfices des compagnies énergétiques et pétrolières, qui ont largement bénéficié des turbulences géopolitiques et de la flambée des cours des hydrocarbures depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

A l'inverse, l'envolée de ces cours a considérablement nourri l'inflation. Celle du Royaume-Uni reste la plus élevée du G7.

