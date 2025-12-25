Le pape fustige les « blessures ouvertes » laissées par les guerres

Le pape a dénoncé jeudi dans son homélie de Noël 'l'absurdité' des discours belliqueux et les ...
Photo: KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Le pape a dénoncé jeudi dans son homélie de Noël 'l'absurdité' des discours belliqueux et les 'blessures ouvertes' laissées par les guerres dans le monde, évoquant notamment la situation humanitaire à Gaza.

'Fragile est la chair des populations vulnérables, éprouvées par tant de guerres en cours ou terminées, laissant derrière elles des ruines et des blessures ouvertes', a-t-il déclaré lors d'une messe célébrée dans la basilique Saint-Pierre au Vatican.

Le pape américain a dit penser aux 'tentes de Gaza, exposées depuis des semaines à la pluie, au vent et au froid', alors que des centaines de milliers de Gazaouis font face aux pluies hivernales dans des conditions extrêmes.

