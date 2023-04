Le pape absent du Chemin de croix pour éviter le froid

Le pape François, hospitalisé la semaine dernière pour une bronchite, a annulé en raison du froid sa participation au traditionnel 'Chemin de croix' qui se tiendra vendredi soir au Colisée, a annoncé le Vatican.

'En raison du froid intense de ces jours, le pape François suivra la Via Crucis de ce soir depuis la résidence Sainte-Marthe, se joignant à la prière de ceux qui se réuniront avec le diocèse de Rome au Colisée', a indiqué le Vatican dans un communiqué.

Une vague de froid inhabituelle pour cette période s'est invitée dans la capitale romaine ces derniers jours, avec des températures n'excédant pas 10 degrés en soirée.

Le jésuite argentin, âgé de 86 ans, devrait toutefois présider comme prévu l'office de la Passion vendredi après-midi (17h00 suisses) à la basilique Saint-Pierre.

Une première

Depuis son élection en 2013, le pape François avait jusqu'ici toujours participé au Chemin de croix, temps fort de la Semaine sainte qui fait revivre le calvaire du Christ, de sa condamnation à mort à sa crucifixion, sa mort et sa mise au tombeau, selon la tradition chrétienne.

Organisée depuis 1964 dans l'amphithéâtre romain somptueusement illuminé, la 'Via Crucis' avait eu lieu place Saint-Pierre en 2020 et 2021 à cause de la crise sanitaire.

Jorge Bergoglio, qui souffre de problèmes de santé chroniques et se déplace souvent en fauteuil roulant du fait de douleurs au genou, a été hospitalisé pendant trois jours la semaine dernière à Rome pour une bronchite infectieuse, ce qui a relancé les spéculations sur son avenir.

Urbi et Orbi

Depuis sa sortie samedi, il a participé à plusieurs rendez-vous publics au Vatican, notamment la messe des Rameaux dimanche et l'audience générale hebdomadaire mercredi. Jeudi, il a lavé les pieds de 12 jeunes détenus dans une prison pour mineurs de Rome.

Il doit présider dimanche la messe de Pâques place Saint-Pierre avant de donner la traditionnelle bénédiction 'Urbi et Orbi'.

/ATS