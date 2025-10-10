Le Nobel de la paix à la Vénézuélienne Maria Corina Machado

Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne ...
Photo: KEYSTONE/AP/Ariana Cubillos

Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado. Elle est récompensée pour ses efforts 'en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie'.

