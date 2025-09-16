La couche d'ozone a rétréci l'année dernière

Le trou de la couche d'ozone a rétréci l'année dernière par rapport aux précédentes. Des facteurs ...
La couche d'ozone a rétréci l'année dernière

La couche d'ozone a rétréci l'année dernière

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le trou de la couche d'ozone a rétréci l'année dernière par rapport aux précédentes. Des facteurs atmosphériques naturels mais aussi la collaboration internationale expliquent cette amélioration, a dit mardi l'Organisation météorologique mondiale (OMM) à Genève.

'Il y a 40 ans, les pays se sont rassemblés pour décider de la première étape pour protéger la couche d'ozone', se félicite le secrétaire général Antonio Guterres, à l'occasion de la Journée mondiale de l'ozone. 'Aujourd'hui, la couche d'ozone guérit. Ce succès nous rappelle que lorsque les nations écoutent les avertissements de la science, des avancées sont possibles', a-t-il ajouté.

L'année dernière, le trou d'ozone sur l'Antarctique affichait fin septembre un déficit au maximum d'un peu plus de 46 millions de tonnes, moins que la moyenne sur environ 30 ans. Durant les quatre années précédentes, il était plus important. Autres indications réjouissantes, la perte d'ozone a démarré plus tard et le rétablissement a été rapide.

Le Protocole de Montréal a permis le retrait de plus de 99% de la production et la consommation des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone. Celles-ci étaient notamment utilisées dans la réfrigération, l'air conditionné, la mousse des extincteurs ou des sprays pour les cheveux.

Niveau des années 1980 vers 2060

La couche d'ozone pourrait retrouver ses niveaux des années 80 de 2040 au milieu des années 2060, selon les régions, affirme également l'OMM. Cette situation devrait considérablement diminuer les cancers de la peau et les dommages aux écosystèmes dus à l'exposition excessive aux UV.

L'organisation appelle la communauté internationale à poursuivre les efforts. Le rétablissement de la couche d'ozone contribue à plusieurs Objectifs de développement durable (ODD) comme ceux sur la santé, le climat ou encore l'alimentation.

Au total, 164 pays ont aussi ratifié un protocole pour réduire les hydrofluorocarbones. Ces substances sont utilisées comme des substitutions à celles qui appauvrissent la couche d'ozone. La diminution a lieu comme prévu et elle peut contribuer à éviter, d'ici 2100, un réchauffement de jusqu'à 0,5° C du climat.

/ATS
 

Actualités suivantes

Trump assure qu'Israël ne frappera plus le Qatar

Trump assure qu'Israël ne frappera plus le Qatar

Monde    Actualisé le 16.09.2025 - 00:47

Trump signe un décret pour déployer la Garde nationale à Memphis

Trump signe un décret pour déployer la Garde nationale à Memphis

Monde    Actualisé le 16.09.2025 - 00:07

Le CICR a pu observer trois échanges de prisonniers côté ukrainien

Le CICR a pu observer trois échanges de prisonniers côté ukrainien

Monde    Actualisé le 15.09.2025 - 18:55

Sous-munitions: avancées en 2024 mais toujours 4 Etats utilisateurs

Sous-munitions: avancées en 2024 mais toujours 4 Etats utilisateurs

Monde    Actualisé le 15.09.2025 - 09:33

Articles les plus lus

Le pape Léon XIV fête ses 70 ans

Le pape Léon XIV fête ses 70 ans

Monde    Actualisé le 14.09.2025 - 13:11

Des dizaines de milliers d'opposants manifestent à Ankara

Des dizaines de milliers d'opposants manifestent à Ankara

Monde    Actualisé le 14.09.2025 - 18:47

Sous-munitions: avancées en 2024 mais toujours 4 Etats utilisateurs

Sous-munitions: avancées en 2024 mais toujours 4 Etats utilisateurs

Monde    Actualisé le 15.09.2025 - 09:33

Le CICR a pu observer trois échanges de prisonniers côté ukrainien

Le CICR a pu observer trois échanges de prisonniers côté ukrainien

Monde    Actualisé le 15.09.2025 - 18:55

Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar

Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar

Monde    Actualisé le 14.09.2025 - 09:01

Sondages: les Français pas satisfaits de la nomination de Lecornu

Sondages: les Français pas satisfaits de la nomination de Lecornu

Monde    Actualisé le 14.09.2025 - 09:39

Le pape Léon XIV fête ses 70 ans

Le pape Léon XIV fête ses 70 ans

Monde    Actualisé le 14.09.2025 - 13:11

Des dizaines de milliers d'opposants manifestent à Ankara

Des dizaines de milliers d'opposants manifestent à Ankara

Monde    Actualisé le 14.09.2025 - 18:47